В этом году в регионе поддержат 70 проектов, направленных на обновление образовательных пространств, улучшение материально-технической базы, профессиональный рост педагогов

Вчера в Центре опережающей профессиональной подготовки прошла коллегия Министерства образования и науки Мурманской области, на которой обсудили итоги работы и актуальные задачи развития системы образования региона.

В торжественной части заседания коллегии министр образования и науки Диана Кузнецова вручила сертификаты руководителям организаций, победивших в конкурсах грантов или получивших поощрение за эффективную успешную работу.

Победителями конкурса грантов на реализацию инновационных проектов, который проходит в области с 2020 года, стали детские сады №1 в Мончегорске и №8 в Александровске, Минькинская коррекционная школа-интернат, школа №7 в Оленегорске, школа №3 и школа №2 Кандалакшского района и школа №10 Кировска, школа №4 и №10 в Апатитах, гимназия №1 в Мончегорске и гимназия №7 в Мурманске.

Конкурс инновационных проектов в сфере дополнительного образования проводится в области с 2020 года, в этом году количество грантов увеличено с шести до восьми. Их получили Центр образования «Лапландия», мурманские гимназии №3 и №6, Мурманский академический лицей, Мурманский международный лицей, Центр внешкольной работы Оленегорска, Центр детского творчества «Хибины» в Кировске, детская школа искусств №1 Кандалакшского района.

Конкурс на предоставление грантов на поощрение городских и сельских школ проводится в регионе с 2022 года, в этом году победителями стали 13 организаций. В номинации «городская школа» поощрение получили Мурманский политехнический лицей, мурманские гимназии № 10, 8, 5, школа № 279 и гимназия Александровска, апатитская школа №15, школа №1 им. М.А. Погодина в Полярном, школа №289 Заозерска, школа №4 в Полярных Зорях; в номинации «Сельская школа» – школа №1 посёлка Видяево, Ловозерская средняя школа, школа №3 в Алакуртти.

На грантовые средства образовательные организации могут приобрести учебное и лабораторное оборудование, расходные материалы, повышать квалификацию педагогов.

«Благодаря поддержке правительства Мурманской области сфера образования активно развивается, мы продолжаем создавать равные условия для детей вне зависимости от того, в большом городе или малом населённом пункте они живут и обучаются. Сегодня мы вручили только часть грантов, всего в этом году в Мурманской области поддержат 70 проектов на общую сумму 160 млн рублей, направленных на обновление образовательных пространств в школах и детских садах, улучшение материально-технической базы, профессиональный рост педагогов», – отметила Диана Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, после награждения министр выступила с докладом об итогах работы и актуальных задачах развития системы образования Мурманской области, члены коллегии единогласно проголосовали за принятые решения.