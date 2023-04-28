Специалисты Минприроды Мурманской области проверят экологическую обстановку на озере Имандра после падения истребителяВ Мурманской области растёт количество загородной недвижимости
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)28.04.23 12:30

В этом году в регионе поддержат 70 проектов, направленных на обновление образовательных пространств, улучшение материально-технической базы, профессиональный рост педагогов

Вчера в Центре опережающей профессиональной подготовки прошла коллегия Министерства образования и науки Мурманской области, на которой обсудили итоги работы и актуальные задачи развития системы образования региона. 

В торжественной части заседания коллегии министр образования и науки Диана Кузнецова вручила сертификаты руководителям организаций, победивших в конкурсах грантов или получивших поощрение за эффективную успешную работу. 

Победителями конкурса грантов на реализацию инновационных проектов, который проходит в области с 2020 года, стали детские сады №1 в Мончегорске и №8 в Александровске, Минькинская коррекционная школа-интернат, школа №7 в Оленегорске, школа №3 и школа №2 Кандалакшского района и школа №10 Кировска, школа №4 и №10 в Апатитах, гимназия №1 в Мончегорске и гимназия №7 в Мурманске.

Конкурс инновационных проектов в сфере дополнительного образования проводится в области с 2020 года, в этом году количество грантов увеличено с шести до восьми. Их получили Центр образования «Лапландия», мурманские гимназии №3 и №6, Мурманский академический лицей, Мурманский международный лицей, Центр внешкольной работы Оленегорска, Центр детского творчества «Хибины» в Кировске, детская школа искусств №1 Кандалакшского района. 

Конкурс на предоставление грантов на поощрение городских и сельских школ проводится в регионе с 2022 года, в этом году победителями стали 13 организаций. В номинации «городская школа» поощрение получили Мурманский политехнический лицей, мурманские гимназии № 10, 8, 5, школа № 279 и гимназия Александровска, апатитская школа №15, школа №1 им. М.А. Погодина в Полярном, школа №289 Заозерска, школа №4 в Полярных Зорях; в номинации «Сельская школа» – школа №1 посёлка Видяево, Ловозерская средняя школа, школа №3 в Алакуртти. 

На грантовые средства образовательные организации могут приобрести учебное и лабораторное оборудование, расходные материалы, повышать квалификацию педагогов. 

«Благодаря поддержке правительства Мурманской области сфера образования активно развивается, мы продолжаем создавать равные условия для детей вне зависимости от того, в большом городе или малом населённом пункте они живут и обучаются. Сегодня мы вручили только часть грантов, всего в этом году в Мурманской области поддержат 70 проектов на общую сумму 160 млн рублей, направленных на обновление образовательных пространств в школах и детских садах, улучшение материально-технической базы, профессиональный рост педагогов», – отметила Диана Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, после награждения министр выступила с докладом об итогах работы и актуальных задачах развития системы образования Мурманской области, члены коллегии единогласно проголосовали за принятые решения.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Люди хотят индивидуального подхода, а получают тимбилдинг
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Вера В.
27.04.23 20:26
Положительные изменения очень заметны и приятны для всех жителей города. Спасибо Юрию Сердечкину и его команде. Вы упомянули и два новых детсада. Один из них построили на нашей улице Орликовой. Очень
Комментарий к новости:Депутаты городского Совета Мурманска отчёт главы администрации города Юрия Сердечкина за 2022 год приняли единогласно
Кудинова Н.Н.
23.04.23 10:11
Что такое вокзал? Это транспортный узел обеспечивающий как ротацию составов поездов, так и размещение в них пассажиров для дальних и ближних поездок. Большая часть граждан прибывает на посадку или в
Комментарий к новости:Мурманчане проявляют живой интерес к ремонту на привокзальной площади города
Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
-Правовая консультация (18+)Каждая десятая компания проверяет сотрудников на полиграфе: стоит ли его бояться, как пройти и можно ли отказаться?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00Мурманская областная Дума: отчёт Губернатора Мурманской области за 2022 год (12+)19:15«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Россияне мечтают о пенсии в размере 47 тысяч рублей в месяц-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился на 1,83 рубля, доллар похудел на 1,05 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС: энергоблок №1 включён в сеть после планового ремонта-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)В областной Думе обсудили проект изменений в федеральное законодательство об ответственном обращении с животными
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика