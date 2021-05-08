В этом году в Североморске продолжится благоустройство дворовых территорий

В этом году в Североморске продолжится благоустройство дворовых территории. Во флотской столице приятные изменения коснутся жителей домов №14 по ул. Адмирала Сизова, домов №4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 38, 40 на ул. Северная Застава; в Сафоново работы затронут территории домов №5,7 и 11 на ул. Школьной и дома №1 на ул. Преображенского. Все это часть масштабной работы по преображению городской среды в муниципалитетах Заполярья. По инициативе губернатора Андрея Чибиса в этом году размер средств, которые будут направлены на капремонт дворовых территорий, увеличен в 3,8 раза и составит более 588 млн рублей. Всего в регионе будут капитально отремонтированы дворы 249 многоквартирных домов в 27 муниципалитетах.

Кроме того, в этом году в Североморске начинаются работы по благоустройству пешеходной улицы Сафонова и Приморской площади. Проект стал одним из победителей четвертого всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Также в рамках стратегического плана «На Севере – жить.2030» запланирована установка четырех детских и спортивных площадок. Современные детские игровые площадки появятся на ул. Корабельной, 4, ул. Падорина, 13 и ул. Северная Застава, 14. Обновленная спортивная площадка появится на ул. Пионерской, 14. Кроме того, уже начались работы в рамках реализации проекта по благоустройству сквера у храма на ул. Советской. Помимо замены оборудования и укладки специального покрытия на самой детской площадке, здесь будет модернизировано наружное освещение и произведена планировка земельного участка.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, ещё две территории в Североморске выдвинуты на голосование по выбору объектов благоустройства в 2022 году. Северянам предлагают проголосовать за проект обустройства главной смотровой площадки на мысе Алыш, а также за комплексное благоустройство территории Приморской площади. Голосование проходит на специально созданной платформе Министерства строительства РФ 51.gorodsreda.ru по 30 мая. Принять в нем участие может каждый житель Мурманской области, достигший возраста 14 лет, независимо от места проживания. В Заполярье работает горячая линия по вопросам электронного голосования за объекты благоустройства 2022 года. Операторы принимают звонки по номеру (8152) 56-65-64 ежедневно с 09.00 до 21.00. Северян консультируют по вопросам работы платформы, проведения рейтингового голосования, рассказывают о том, как можно внести личный вклад в развитие своего города.