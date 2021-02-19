В этом году в школе № 20 в Никеле появится новая спортивная площадка

В этом году на территории школы № 20 имени М.Ю. Козлова в Никеле будет оборудована новая спортивная площадка. Такое решение было принято по итогам посещения школы губернатором Андрей Чибисом в рамках рабочей поездки в Печенгский муниципальный округ.

«Спортивную площадку давно ждут и дети, и педагоги. Школа знаменита в том числе своими спортсменами. Очень надеюсь, что новая площадка поможет ребятам становиться ещё более спортивными, чаще заниматься на свежем воздухе, не забывая, конечно, об учёбе», – отметил глава региона.

Андрей Чибис также выразил надежду, что школа №20 имени М.Ю. Козлова примет участие в региональном конкурсе грантов на трансформацию школьных пространств.

«Директор школы говорит, что есть идеи преобразовать столовую и сцену. Очень надеюсь, что все получится, тем более, что в этом году у школы юбилей – 55 лет», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2021 году государственные и муниципальные школы Заполярья смогут претендовать на гранты в размере от 1,25 до 5 млн рублей на реализацию мероприятия «Современное школьное пространство: «Arctic school». На эти цели в бюджете области предусмотрено 150 млн рублей.