В этом году в учебных заведениях региона по программе «Тёплое окно» заменили порядка 2,5 тысячи окон

Продолжается реализация губернаторского проекта «Арктическая школа» в рамках стратегического плана «На Севере — жить». В этом году победителями конкурса стали 26 инициатив от школ и детских садов, на их реализацию из бюджета Мурманской области выделено 100 миллионов рублей. Об этом на оперативном совещании 24 сентября в правительстве региона доложила первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

В областном центре большой объём работ в этом году выполнялся в общеобразовательной школе №26 (ул. Павлика Морозова, 3а). На сегодняшний день полностью обновлено асфальтобетонное покрытие территории, по просьбе мурманчан установлены две новые спортивно-игровые площадки для ребят разного возраста. Выполнен косметический ремонт учебных и досуговых помещений.

Важный объект посетил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

— В школе завершаем ремонт фасада с комплексной заменой оконных блоков, — отметил Юрий Сердечкин.

В предыдущие годы в школе были обновлены полы в кабинетах, проведён частичный ремонт системы канализации. В целях антитеррористической безопасности установлены металлодетекторы.

В 2022 году учреждение стало победителем губернаторского проекта «Арктическая школа» в рамках плана «На Севере — жить». На средства гранта в здании был обновлён спортивный зал.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25583&page=1