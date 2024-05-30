В этом году в Заозерске запланирован ремонт двух участков улично-дорожной сети в рамках стратегического плана «На Севере – жить»

В переулке Гранитном ЗАТО город Заозерск подрядчик проводит подготовительные работы. Всего на данном участке запланировано отремонтировать порядка 6,3 тысячи кв. метров покрытия проезжей части (с учетом парковок и съездов) и 1,3 тысячи кв. метров покрытия тротуаров, заменить 12 опор уличного освещения, 20 дорожных знаков и отремонтировать 150 меров ливневой канализации.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на улице Корчилова строительные работы уже начались. Дорожники разобрали старые бортовые камни, осуществили демонтаж ветхих опор освещения и бетонных фундаментов, начали фрезеровку проезжей части. Общий объём запланированного ремонта дорожного полотна проезжей части составит порядка 1,8 тысячи кв. метров. Также в процессе ремонта будут выполнены работы по замене опор уличного освещения и ремонту ливневой канализации.

Фото: https://gov-murman.ru