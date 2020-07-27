В этом году в Заполярье отремонтируют 82 учреждения социальной сферы

Почти миллиард рублей из бюджетов разных уровней направлен в этом году на текущие и малые капитальные ремонты 82 социальных учреждений Мурманской области. Об этом рассказала в ходе оперативного совещания заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

В учреждениях ведётся обновление кровли, фасадов, систем вентиляции, помещений и лестничных маршей, замена дверей и ограждения территории, ремонт и установка систем видеонаблюдения и пожарной безопасности, адаптация для маломобильных посетителей. Большая часть работ будет завершена к сентябрю, до конца года будут выполнены ремонты, не зависящие от сезона и не влияющие на деятельность учреждений. К примеру, обновление фасада социального приюта для детей и подростков «Берегиня», расположенного в Кильдинстрое, завершится к октябрю.

«Порядка 700 млн рублей запланировано на ремонты областных учреждений, более 200 млн – на муниципальные учреждения социальной сферы. Всего заключено 329 контрактов, в основном они выполняются в установленные сроки – к настоящему времени завершена почти половина. Есть объективные сложности с некоторыми учреждениями – в связи с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции закрыт доступ на территорию Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов, подрядчик пока не может приступить к выполнению контракта, заключенного еще в мае. Ремонтные работы в учреждении стартуют сразу после того, как ограничения будут сняты», – пояснила Елена Дягилева.

В Оленегорске проведут капитальный ремонт крыши одной из школ, текущие кровельные ремонты ждут еще четыре учебных заведения. По словам Елены Дягилевой, в будущем их также планируют капитально отремонтировать.

Глава региона обратил внимание на объекты культуры Мурманской области, которые также требуют оперативных действий.

«Отдельно прошу взять на контроль церковь Петра и Павла в Варзуге, которая юридически не является объектом культурного наследия, но безусловна ее историческая ценность. Принципиально важно в ближайшее время найти финансовые и юридические решения и сохранить уникальный для Заполярья памятник деревянного зодчества», – потребовал Андрей Чибис. – Кроме того, в ужасном состоянии находится Дом культуры моряков в Мурманске, прошу проработать необходимые решения и проектно-сметную документацию на будущий год, чтобы можно было предметно обсуждать с федеральным центром выделение финансирования на комплексную реконструкцию».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также напомнил о необходимости ремонта спортивного зала и создания уличной спортплощадки на территории Североморского кадетского корпуса.

«Прошу выделить необходимые финансовые средства, а отраслевых коллег – обеспечить проведение обещанных работ в этом году», – подчеркнул губернатор.