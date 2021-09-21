В этом году в Заполярье работы по капитальному ремонту затронут более 260 многоквартирных домов

О ходе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Мурманской области в 2021 году вчера доложил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков на оперативном совещании регионального правительства.

Согласно краткосрочному плану реализации региональной программы капремонта, в Заполярье должны провести работы в 268 многоквартирных домах. Предполагается выполнить 542 вида работ на 1,75 млрд рублей - это замена лифтов, обновление кровель, ремонты в подвалах, покраска фасадов, разработка проектной документации и другие.

В 136 домах работы уже завершены, в 126 - подрядные организации приступили к работам.

50 домов в разных муниципалитетах региона покрасят, на сегодня 18 домов уже получили обновлённый фасад. 32 дома в Североморске, Кировске, Печенгском муниципальном округе, Кандалакшском районе, Мончегорске, городе Полярные Зори, Островном и Александровске еще в состоянии ремонта. Работы продолжаются. По данным на 20 сентября, объекты находятся в различной степени готовности.

В 17 домах в этом году заменили 28 лифтов. Эта работа выполнена на 100%. Все лифты введены в эксплуатацию Управлением Ростехнадзора.

Как сообщает региональное Министерство строительства, из 94 крыш многоквартирных домов отремонтированы 43. Губернатор Андрей Чибис поручил исполняющему обязанности министра проанализировать ситуацию по каждому адресу, по которому завершение работ ожидается после октября текущего года, доложить о причинах и принятых мерах по недопущению указанных случаев.