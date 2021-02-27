В этом году в Заполярье вновь пройдёт масштабная акция по сбору отработавших батарееком году в Заполярье вновь пройдёт масштабная акция по сбору отработавших батареек

Вчера состоялось подписание трёхстороннего соглашения между Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, ООО «Экопром» и АНО «Центр экологических инициатив «Чистая Арктика» о реализации в регионе акции «Сдай батарейки с «Duracell».

Согласно документу, на базе Центра «Чистая Арктика» (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 25/26, V этаж) будет организован бесплатный пункт сбора использованных батареек. Кроме того, как и в прошлом году, принимать отработавшие батарейки продолжат в школах. Всего по региону организуют более 50 таких пунктов. Впоследствии все батарейки будут вывезены в Ярославль и утилизированы. В процессе переработки специалисты получают ценное сырье для металлургии, в котором цветных металлов содержится в десять раз больше, чем в руде.

«Я хотел бы поблагодарить стороны этого соглашения за неравнодушное отношение к экологии Мурманской области, за сотрудничество. Данная работа позволит снизить негативную нагрузку на экологию Кольского Заполярья. Подписание соглашения позволит создать бесплатные пункты приема батареек, организовать их хранение и транспортировку до места утилизации. В прошлом году мы уже проводили подобные мероприятия и собрали примерно три тонны использованных элементов питания», - отметил заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.