В этом году в ЗАТО г. Североморск запланирован капремонт в 21 многоквартирном доме

В ЗАТО г. Североморск продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. Генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова проверила, как идут работы.

Первой точкой объезда стал дом №13 на улице Героев-североморцев в Североморске-3, где выполняются работы по капитальному ремонту крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, в том числе замена водонагревателя.

«Заменён водонагреватель, сейчас выполняются работы по его изоляции. Капитальный ремонт дома ведется силами трех подрядных организаций. «КСК Мурман» отвечает за внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения, «Астрастрой» – за крыши, а «Технострой» – за капитальный ремонт фасада», – объяснила руководитель.

Ход работ на объекте опережает график. Следующие в очереди на преображение – дома №8 и №15 на улице Героев-североморцев.

«Подрядная организация «Сантехстандарт» приступила к работе на 15-м доме, специалистами ведутся работы по демонтажу старого покрытия и монтаж каркаса новой кровли. Надеемся, что погода позволит нам выполнить все запланированные мероприятия в срок и качественно», – подчеркнула Юлия Барсукова.

Всего в краткосрочном плане капитального ремонта на 2022 год в ЗАТО г. Североморск запланированы работы в 21 многоквартирном доме. В самом Североморске будут отремонтированы 17 зданий, три МКД – в Североморске-3, в Щукозере – один дом.

В Щукозере компания «Крит Плюс» завершает работы на крыше дома №7 на улице Агеева. Кровля здесь не ремонтировалась с момента постройки здания – около 60 лет, что стало серьезной проблемой для жителей дома. Люди жаловались на многочисленные протечки, особенно страдали верхние этажи.

«Сейчас выполнены работы по устройству кровли, частично произведена смена водосточных воронок. Новая конструкция крыши позволит решить проблему жильцов», – сообщила директор Фонда капитального ремонта Мурманской области.

Юлия Барсукова отметила, что, несмотря на скорость, с которой подрядчики работают на объектах, выполнение капитального ремонта в ЗАТО г. Североморск остаётся на контроле фонда, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12451-v-2022-godu-v-zato-g-severomorsk-zaplanirovan-kapremont-v-21-mnogokvartirnom-dome/