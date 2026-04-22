В этом году Всероссийское голосование за объекты благоустройства впервые пройдёт во всех муниципалитетах Мурманской области

Правительство Мурманской области продолжает системную работу по благоустройству населённых пунктов региона, в том числе через Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. В этом году голосование за объекты благоустройства впервые пройдет во всех муниципалитетах. Работа ведётся по поручению Президента России Владимира Путина, а также в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «На Севере — жить!».

За 6 лет в Мурманской области победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали 27 проектов благоустройства. В текущем году в регионе будет реализовано 4 проекта: Благоустройство лесной территории «Любкино болото» в г. Апатиты, Благоустройство городского парка им. С.Е. Бровцева (2-й этап) в г. Мончегорске, Благоустройство территории — фрагмента улицы Ленина от улицы Кошица до улицы Чехова в г. Ковдоре и благоустройство общественных территорий в с. Териберка. Общая сумма федеральных грантов составила 290,7 млн рублей.

Ещё один инструмент реализации проектов по благоустройству территорий — губернаторская программа «На Севере — твой проект», которая работает начиная с 2020 года. Это инициативное бюджетирование проектов локального благоустройства. Благодаря программе за 6 лет успешно реализовано 448 проектов на сумму более чем 700 млн рублей. В прошлом году было реализовано 66 проектов на общую сумму 328 млн рублей.

Кроме того, продолжаются мероприятия по ямочному ремонту дворовых проездов. В текущем году будут отремонтировано 256 проездов общей площадью 62,6 тысячи кв. метров. Объём финансирования составляет 300 млн рублей. Всего с 2020 года был выполнен ямочный ремонт 1535 дворовых проездов общей площадью более 228 тысяч кв. метров во дворах всего региона. В голосовании по ямочному ремонту за период с 2020 по 2025 год приняли участие более 43 тысяч человек, а в 2026 году – более 8 тысяч человек.

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, всего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» с 2019 по 2025 год в Мурманской области благоустроено 184 общественных территории.

