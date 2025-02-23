Мужчины рассказали о том, что хотят и что получают на 23 февраля – «SuperJob»Изворотливые люди: цены на овощи растут – японец стал выращивать их дома, не хватает водителей – в Британии создали мощный грузовой беспилотник
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Мурманская область. Арктика (16+)23.02.25 08:00

В этом году женщины будут чаще поздравлять коллег-мужчин с 23 февраля

Женщины чаще, чем год назад, готовят поздравления и планируют фуршеты. Практически каждая пятая работающая в смешанных коллективах россиянка рассказала, что у неё на работе готовятся чествовать и угощать мужчин-сотрудников.

Работающие россиянки чаще, чем год назад, организуют поздравления мужчин на работе. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, в том числе женщины, работающие в смешанных трудовых коллективах.

Работодатели реже, чем в прошлом году, организуют корпоративные мероприятия в честь Дня защитника Отечества. А вот поздравлений от трудовых коллективов на 23 февраля будет больше: россиянки решили взять чествование коллег-мужчин в свои руки.

Женщины чаще, чем год назад, готовят поздравления и планируют фуршеты. Практически каждая пятая работающая в смешанных коллективах россиянка рассказала, что у неё на работе готовятся чествовать и угощать мужчин-сотрудников.

Вообще, женщины чаще выступают за то, чтобы считать 23 февраля праздником всех мужчин (38%), служивших и не служивших. Среди мужчин подобной точки зрения придерживается 31%. Впрочем, 52% мужчин и 51% женщин все-таки за то, чтобы в День защитника Отчества поздравлять только военных, бывших и нынешних.

Время проведения опроса: 3—19 февраля 2025 года.

А сотрудники Мурманскстата к Дню защитника Отечества «нарисовали» портрет среднестатистического мужчины – жителя Мурманской области (наглядно на инфографике).

 

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