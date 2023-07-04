В этом сезоне северяне воспользовались прокатом электросамокатов уже 36179 раз

В этом сезоне северяне воспользовались прокатом электросамокатов уже 36 тысяч 179 раз.

Напомним, прокат начал работать в 2023 году 29 апреля. Доступны 22 физические и ещё 20 виртуальных станций проката, что позволяет значительно увеличить мобильность пользования прокатом.

В прошлом сезоне двухколесным транспортом жители и гости города воспользовались более 96 тысяч раз. Весь парк самокатов соответствует требованиям ГИБДД в отношении мощности транспортного средства и его максимальной скорости, отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru