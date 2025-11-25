Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис напомнил, что в Мурманской области официально стартовал горнолыжный сезон.

«Курорт «Большой Вудъявр» в Кировске первым из российских курортов, расположенных на сопоставимых высотах, открыл свои трассы для туристов и спортсменов. Это настоящая жемчужина нашего региона, один из лучших горнолыжных центров России. 30 км трасс, 18 из них – освещенные, а также самый длинный освещённый спуск в стране. Благодаря нашему сотрудничеству с «ФосАгро», в прошлом году мы открыли новую канатную дорогу на Южном склоне», – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что традиционно горнолыжный сезон в Хибинах начинается в ноябре, продлится около 200 дней.

«Нигде в России на курортах сопоставимой высоты такого продолжительного катания не найти. В прошлом году курорт принял более 450 тысяч гостей, будем стремиться, чтобы в этом году показатель был больше. По крайней мере, каждый год количество гостей в регионе растет», – сказал Андрей Чибис.

Региональное Министерство информационной политики напоминает, что 22 ноября открылся основной склон горнолыжного комплекса «Салма» недалеко от Полярных Зорь. Всего в этом сезоне в Мурманской области будут работать 11 горнолыжных комплексов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557475/#&gid=1&pid=1