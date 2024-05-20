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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.24 15:30

В этому году в Мурманской области ЕГЭ будут сдавать более 3 тысяч выпускников

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Оксана Демченко в рамках оперативного совещания правительства. 

«Основной период единого государственного экзамена продлится с 23 мая по 1 июля, девятиклассники будут сдавать экзамены с 21 мая до 2 июля. Важно, что в 2024 году по инициативе президента Владимира Путина выпускникам 11 класса впервые предоставят возможность пересдать один предмет по выбору, чтобы улучшить результат для поступления», – отметила Оксана Демченко.

Первый заместитель губернатора подчеркнула, что по оценке Рособрнадзора Мурманская область успешно прошла тестирование системы видеонаблюдения, состоявшиеся 5 марта и 15 мая. На участие в ЕГЭ зарегистрированы 3031 юных северян, из которых 2745 – выпускники 11 класса этого года. Для этих целей в Мурманской области подготовлен 31 пункт проведения экзаменов. 

Подробнее о процедурах аттестации в рамках оперативного совещания рассказала министр образования и науки Диана Кузнецова. 

«На участие в основном государственном экзамене зарегистрировано 7 943 тыс. девятиклассников, подготовлено 66 пунктов. Технология проведения экзамена максимально приближена к технологии ЕГЭ: материалы поступают по сети Интернет в пункт проведения экзамена, распечатываются в день экзамена в штабе и сканируются по завершении экзамена также в штабе. Все ППЭ прошли контроль технической готовности», – сообщила глава профильного ведомства.  

Диана Николаевна пояснила, что 4 июля будет организована работа для пересдачи ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, физике, химии и информатике, а также письменной части экзамена по иностранным языкам. Подать заявление на пересдачу нужно будет с 26 июня по 1 июля. 5 июля выпускники смогут пересдать ЕГЭ по истории, литературе, математике базового и профильного уровней, биологии, географии и устной части экзамена по иностранным языкам, заявление потребуется с 27 июня по 2 июля. Предыдущие результаты экзамена по выбранному предмету аннулируются в день получения нового результата по соответствующему предмету. возможность в этом году есть только у выпускников 11 класса. 

Как подчеркнула министр образования и науки, все члены предметных комиссий прошли обучение и повышение квалификации. Проведены совещания с руководителями и специалистами управлений образования в муниципалитетах, руководителями школ, работниками ППЭ; муниципальными координаторами по итогам проведения тренировочных экзаменов.  

Актуальная информация о государственной итоговой аттестации размещается на официальном сайте Министерства образования и науки, сайте информационной поддержки ГИА в Мурманской области.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в завершении доклада Диана Кузнецова подробно рассказала об особенностях получения медалей. В 2024 году в школы вернули серебряную медаль «За особые успехи в учении», или медали «За особые успехи в учении» II степени. Её получат выпускники, которые будут иметь итоговые оценки «отлично» и не более двух оценок «хорошо», а ЕГЭ по русскому языку и еще по одному предмету сдадут на 60 или более баллов.

Золотую медаль «За особые успехи в учении» I степени получат выпускники с отличными итоговыми отметками по всем предметам без исключения и с результатами ЕГЭ по русскому языку и по одному из сдаваемых учебных предметов не менее 70 баллов.

Для выпускников, сдающих экзамены в форме ГВЭ, критерии подробно отражены в приказе Минпросвещения РФ.

Фото: https://gov-murman.ru

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