В эту субботу мобильная ярмарка «Наша рыба» развернётся в Коле

В Мурманской области стартует проект мобильной ярмарки «Наша рыба». Ярмарка организована в рамках одноименного социального проекта, реализуемого в регионе АНО «Мурманконгресс» по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

Посетители смогут приобрести охлаждённую, мороженую, копчёную рыбу, пресервы, морепродукты по ценам на 25-30% ниже рыночных. Ярмарка будет посещать населенные пункты по субботам, торговля продлится с 11 до 19 часов.

Первым городом, который примет мобильную ярмарку «Наша рыба», станет Кола. Торговая площадь будет организована 14 августа с 11.00 до 19.00 на проспекте Защитников Заполярья в районе дома №7.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманске в рамках проекта «Наша рыба» ярмарка работает по субботам с 2019 года.