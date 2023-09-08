В эту субботу в Мурманске состоится XVI фестиваль «Гольфстрим»

9 сентября Мурманск встретит спортсменов со всей России на XVI фестивале «Гольфстрим». Гостей праздника ждёт насыщенная культурная и спортивная программа.

В этом году на традиционном и любимом северянами летнем празднике спорта будет представлено 14 видов соревнований, в том числе мини-футбол на песке, пляжный волейбол, «Пожарная тяга» и многое другое. Конечно же, самыми зрелищными состязаниями остаются забег по Кольском мосту, а также заплыв через залив. Для участия в заплыве зарегистрировано 40 спортсменов из разных уголков страны: Санкт-Петербурга, Пскова, Тюмени, Воркуты, Ульяновска и других городов.

Впервые в истории фестиваля спорта «Гольфстрим» пройдут показательные выступления и соревнование по сапбордингу. Всем желающим встать на доску и попробовать себя в этом виде спорта поможет федерация серфинга Мурманской области. На правом берегу Кольского залива будет организована специальная площадка с палаткой для переодевания.

В рамках культурной программы фестиваля гостей праздника ждут зрелищная церемония открытия, выступления мурманских коллективов, интерактивные площадки, фотозоны, а также арктическая кухня.

Подробная программа опубликована на официальном сайте администрации города Мурманска.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, к месту старта будут организованы бесплатные автобусы из всех округов Мурманска. Время и место отправления:

13.00 – конечная остановка троллейбуса №4 «Улица Адмирала флота Лобова»;

13.10 – центральный стадион Профсоюзов «Улица Челюскинцев, 1»;

13.15 – конечная остановка троллейбусов №4, 6 «Улица Крупской».