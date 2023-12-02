В ежегодном конкурсе профессионального мастерства выявили лучших электромонтёров

Первый замминистра энергетики и ЖКХ Сергей Лупанский принял участие в открытии конкурса профессионального мастерства среди электромонтёров. Конкурс проходил под патронажем АО «МЭС» на базе Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота.

Проведение конкурсов профессионального мастерства – регулярная практика АО «МЭС». Состязания направлены на выявление лучших специалистов, повышение мотивации и стимулирование их профессионального роста.

Среди участников, помимо действующих сотрудников, есть и студенты, для которых конкурс - это возможность познакомиться с опытными профессионалами, зарекомендовать себя перед потенциальным работодателем.

«Привлечение молодежи в производственную сферу - главная задача конкурса. Желаю опытным участникам продемонстрировать отличные знания, навыки и умения, а студентам - получить опыт, погрузиться в выбранную профессию. Успехов, пусть победит сильнейший!», - почеркнул Сергей Лупанский.

За право называться лучшими в своей профессии в этом году сразились 9 сотрудников компании «Мурманэнергосбыт» и трое студентов третьего курса строительного колледжа – будущие электромонтеры. Им нужно было сначала пройти испытания на знания теории этой профессии, а потом показать свои умения и навыки, собирая схему на стенде.

- Меня очень радует то, что это конкурс для рядового персонала. Работников, без которых ничего не будет. Те из них, кто уже трудится, очевидно профессионально выполняют свои обязанности и борясь за звание лучшего в профессии повышают свою квалификацию. А студенты с самой лучшей стороны показывают себя будущим работодателям. Это очень важно, ведь отрасль у нас специфичная, в ней наблюдается дефицит кадров и соответственно появление каждого хорошо подготовленного сотрудника дает ей шанс на развитие, - отметила на открытии соревнований министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова.

Победителями конкурса стали сотрудники АО «МЭС» Виталий Столяр, Артур Тойвонен, Игорь Погодин.

Фото: https://minenergo.gov-murman.ru/news/news/506635/#&gid=1&pid=1