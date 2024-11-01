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Мурманская область. Арктика (16+)01.11.24 17:00

В федеральном конкурсе «Наставничество» Мурманскую область представят более 200 северян

Из Мурманской области поступило 219 заявок на участие в конкурсе «Наставничество» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Новый конкурс ориентирован на выявление и поддержку лучших в стране наставников, а также на создание условий для масштабирования и тиражирования лучших практик наставничества. Всего по итогам заявочной кампании на официальном сайте конкурса зарегистрировались почти 25 тысяч человек из всех регионов страны.

Конкурс проводится по двум направлениям: «Наставник года» – с индивидуальным участием; «Лучшие практики наставничества», в котором предусмотрено как самостоятельное, так и командное участие. Желающие могли испытать свои силы сразу в обоих направлениях. В каждом участники выбирали одну из четырех номинаций: «Наставник/наставничество на производстве»; «Наставник/наставничество в сфере образования»; «Наставник/наставничество в социальной сфере и общественной деятельности»; «Наставник/наставничество на государственной и муниципальной службе».

«Мы в президентской платформе «Россия – страна возможностей» более 6 лет развиваем многоступенчатую систему наставничества и прекрасно понимаем, насколько важно иметь в жизни наставника – человека, который подскажет, направит, посоветует с высоты своего опыта или экспертизы, поможет реализовать собственный проект. В конкурсе «Наставничество» мы объединили опыт организаций, которые знают, как выявить талант и развивать его, а также тиражировать и масштабировать лучшие практики. Более половины заявок на участие мы получили от людей старше 36 лет. И конкурс предоставляет им множество ресурсов для дальнейшего роста – обучение, поддержку и новые перспективы», – отметил исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В дистанционном отборочном этапе заявок участники предоставляли рекомендации кадровой службы или письма-резюме, подтверждающие профессиональные компетенции кандидата, а также видео-визитку с самопрезентацией.

Для заявителей направления «Наставник года» было предусмотрено дополнительное задание – дистанционная оценка уровня компетенций, благодаря которой они смогли получить рекомендации по развитию надпрофессиональных навыков.

Как уточняет Министерство информационной политики Мурманской области, после проверки всех заявок состоится конкурсный экспертный отбор, по результатам которого определятся финалисты. Завершающий очный этап конкурса «Наставничество» пройдет с 17 по 19 декабря в формате «Фестиваля наставников». Участники получат возможность заявить о себе и о своей практике наставничества, получить профессиональное признание коллег, пройти образовательную программу, стать участником крупнейшего сообщества наставников Российской Федерации.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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