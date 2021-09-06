В федеральных экологических акциях на территории Мурманской области приняли участие более 300 волонтёров

На территории Мурманской области в конце прошлой недели прошли акции в рамках проектов «Чистая Арктика: от родника до океана» и «Сохраним лес». В обеих акциях приняли участие более 300 волонтёров, а также жители и студенты Мурманского арктического государственного университета. Такие итоги в ходе оперативного совещания озвучил губернатор Андрей Чибис

«И я благодарю организаторов – Единый волонтёрский центр, комитет по молодежной политике Мурманской области, министерство природы, экологии и рыбного хозяйства, региональный комитет по туризму, коллег из муниципалитетов и, конечно же, всех неравнодушных участников за поддержание чистоты и заботу о нашей северной природе», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, общими силами было высажено более 3 тысяч сеянцев сосны в Печенгском муниципальном округе и убрано более 50 тонн мусора у берегов водоемов. Глава региона также принял участие в акциях.

Как добавил губернатор, эта работа будет обязательно продолжена, чтобы Мурманская область становилась экологичнее и чище прежде всего для нас, её жителей.