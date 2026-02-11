В феврале фиксируется рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19

За первую неделю февраля 2026 года в России зафиксирован рост случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), а также случаев COVID‑19. Об этом 10 февраля сообщил Роспотребнадзор.

С начала этого месяца зарегистрировано 742 тысячи случаев заболеваний ОРВИ, что на 11,6% больше, чем на предыдущей неделе. При этом показатель заболеваемости соответствует уровню, который был зафиксирован в начале октября 2025 года.

Что касается коронавируса, то по итогам шестой недели года в РФ зарегистрировано 6 тысяч случаев COVID‑19. Это на 10,9% выше, чем было на предыдущей неделе.

При этом ведомство отмечает снижение числа заболевших гриппом. Так, на прошедшей неделе было зарегистрировано 7 тысяч случаев. Согласно данным лабораторного мониторинга за циркулирующими респираторными вирусами, отмечается рост доли риновирусов. Среди вирусов гриппа по‑прежнему доминирует A(H3N2).

По данным регионального отделения Роспотребнадзора, на шестой календарной неделе 2026 года (со 2 по 8 февраля) в Мурманской области было зарегистрировано 5,7 тысячи случаев ОРВИ и гриппа. Это на 800 заболевших больше, чем неделей ранее. Почти половина заболевших — 46,8% — приходится на детей. Среди несовершеннолетних наибольшую долю составляют школьники — более 50%, а дошкольники в возрасте от 3 до 6 лет — 31%.

Лабораторный мониторинг показал циркуляцию как гриппозных, так и других респираторных вирусов. Среди штаммов гриппа лидирует вирус типа A (H3N2).



Кроме того, за отчётный период в регионе выявили 73 случая коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости COVID-19 составил 11,1 на 100 тысяч населения.



Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют по возможности ограничить посещения мест массового скопления людей, избегать самолечения при появлении симптомов ОРВИ.