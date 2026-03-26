В феврале годовая инфляция в Мурманской области замедлилась до 7,1%

Годовая инфляция в Мурманской области снижалась на протяжении пяти месяцев подряд и в феврале 2026 года, по данным Росстата, составила 7,1%. Цены за этот месяц увеличились на 0,7%.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, в последнем зимнем месяце заметно подорожали по сравнению с январем продукты, особенно яйца. Во многом этот рост цен был восстановительным – в течение прошлого года производители продавали яйца почти по себестоимости из-за перенасыщения внутреннего рынка. А в феврале цены корректировались.

Среди непродовольственных товаров дороже по сравнению с январем стоили инструменты и оборудование, мебель. Ретейлеры переносили в цены рост затрат, в том числе из-за повышения НДС. При этом компьютеры подешевели благодаря распродажам, которые сетевые магазины проводили для реализации складских запасов.

Цены на услуги за месяц выросли. Рост популярности горнолыжного отдыха в регионе позволил местным здравницам перенести в стоимость проживания возросшие издержки. Также подорожали по сравнению с январем поездки за рубеж, что связано с увеличением спроса на отдых в высокий сезон в отдельных странах Юго-Восточной Азии. В то же время номера в гостиницах подешевели. Это объясняется снижением спроса из-за окончания активного туристического сезона (в замер попадают бронирования на март и апрель).

«В целом по России годовая инфляция в феврале ожидаемо замедлилась и составила 5,9%. Влияние разовых факторов – повышения НДС и других сборов, которые ускорили рост цен в январе, – значительно уменьшилось. По прогнозу Банка России, с учётом последовательных решений по денежно-кредитной политике в этом году инфляция опустится до 4,5–5,5%, а в 2027 году и в дальнейшем стабилизируется на цели вблизи 4%», – отметила начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.