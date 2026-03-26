«Горячая линия» по защите граждан от неправомерных действий коллекторов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
26.03.26 14:30

В феврале годовая инфляция в Мурманской области замедлилась до 7,1%

Годовая инфляция в Мурманской области снижалась на протяжении пяти месяцев подряд и в феврале 2026 года, по данным Росстата, составила 7,1%. Цены за этот месяц увеличились на 0,7%.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, в последнем зимнем месяце заметно подорожали по сравнению с январем продукты, особенно яйца. Во многом этот рост цен был восстановительным – в течение прошлого года производители продавали яйца почти по себестоимости из-за перенасыщения внутреннего рынка. А в феврале цены корректировались.

Среди непродовольственных товаров дороже по сравнению с январем стоили инструменты и оборудование, мебель. Ретейлеры переносили в цены рост затрат, в том числе из-за повышения НДС. При этом компьютеры подешевели благодаря распродажам, которые сетевые магазины проводили для реализации складских запасов.

Цены на услуги за месяц выросли. Рост популярности горнолыжного отдыха в регионе позволил местным здравницам перенести в стоимость проживания возросшие издержки. Также подорожали по сравнению с январем поездки за рубеж, что связано с увеличением спроса на отдых в высокий сезон в отдельных странах Юго-Восточной Азии. В то же время номера в гостиницах подешевели. Это объясняется снижением спроса из-за окончания активного туристического сезона (в замер попадают бронирования на март и апрель).

«В целом по России годовая инфляция в феврале ожидаемо замедлилась и составила 5,9%. Влияние разовых факторов – повышения НДС и других сборов, которые ускорили рост цен в январе, – значительно уменьшилось. По прогнозу Банка России, с учётом последовательных решений по денежно-кредитной политике в этом году инфляция опустится до 4,5–5,5%, а в 2027 году и в дальнейшем стабилизируется на цели вблизи 4%», – отметила начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
В феврале годовая инфляция в Мурманской области замедлилась до 7,1%
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»