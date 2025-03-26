В феврале инфляция в Мурманской области ускорилась

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, быстрее, чем месяцем раньше, дорожали непродовольственные товары и услуги.

Годовая инфляция в Мурманской области, по данным Росстата, в феврале 2025 года повысилась до 9,4% после 8,9% месяцем ранее. Ускорение произошло в основном потому, что производители товаров и поставщики услуг переносили в цены возросшие затраты.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, быстрее, чем месяцем раньше, дорожали непродовольственные товары и услуги. Например, цены на легковые автомобили в годовом выражении в феврале снижались медленнее, чем в январе, в том числе из-за повышения утилизационного сбора. Из-за индексации тарифов на проезд в общественном транспорте подорожали услуги перевозчиков.

«Вместе с тем общая динамика цен на продукты в феврале в годовом сопоставлении не изменилась по сравнению с январем. Но цены на разные категории товаров менялись по-разному. Так, из-за сокращения вылова снизилось предложение рыбы на рынке, выросли издержки рыбопромышленников на оплату труда, упаковку, обслуживание судов. В результате стали быстрее расти цены на рыбные консервы, филе и мороженую рыбу. С другой стороны, расширилось предложение некоторых овощей и фруктов. Импорт вырос, произошло укрепление рубля, что снизило стоимость поставок. В результате перец и морковь подешевели, а рост цен на яблоки замедлился», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Годовая инфляция в России в феврале составила 10,1%, что всё ещё значительно выше целевого уровня в 4%. Это говорит о том, что спрос по-прежнему опережает возможности выпуска товаров и услуг и потребуется продолжительное время поддерживать высокие ставки в экономике, чтобы инфляция снизилась до 4% в 2026 году.