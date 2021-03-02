В феврале Кольская АЭС выдала в Единую энергосистему страны 894,3 млн кВтч электроэнергии

В феврале текущего года Кольская АЭС выдала в Единую энергетическую систему страны 894,3 млн кВтч электроэнергии. В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 1260 МВт.

3 марта планируется отключение турбогенератора-1 от сети с последующим переводом энергоблока №1 в «холодный» резерв. С 12 марта начнётся планово-предупредительный ремонт первого энергоблока.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, Кольская АЭС вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. Каждая вторая лампочка в регионе питается энергией самой северной АЭС в Европе.

С начала года выработано 1 900,9 млн кВтч электроэнергии.