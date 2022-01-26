В феврале Мурманская областная филармония ждёт северян на концерты и творческие вечера

В феврале Мурманская областная филармония ждёт слушателей всех возрастов на концерты и творческие вечера.

Программу выступлений последнего зимнего месяца откроет концерт солиста Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Владимира Лебедева и пианистки, концертмейстера Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Марины Николя, а также концерт мурманской исполнительницы и артистки филармонии Екатерины Ефремовой.

Кроме того, в феврале в филармонии стартует фестиваль классической музыки «Музыкальное приношение», в рамках которого состоится концерт «Vivat, Франция» группы «Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева, а также выступит Мурманский филармонический оркестр под управлением московского дирижера Игоря Манашерова. Ансамбль «Серенада» приглашает на концерт «Cherchez la femme», а коллектив «Ударная компания» представит новую программу «Primavera de amor». Северян также ждет выступление проекта «Бард-Вагон», объединившего лауреатов всероссийских фестивалей авторской песни и профессиональных музыкантов.

В феврале северян также ждёт музыкально-литературный вечер, посвященный Александру Блоку, и творческая композиция по мотивам произведений Эдгара По, трансляция «Кинотеатр Эдуарда Артемьева» в виртуальном концертом зале и музыкально-драматическая фантазия на тему произведения Александра Сергеевича Пушкина «Моцарт и Сальери».

Юных жителей Заполярья ждут на интерактивном занятии «Весёлый перезвон», посвященном традиционному инструменту карелов – кантеле, а также на концерте «Когда папа был маленьким» ансамбля «Лёгкие люди».

Как сообщает региональное Министерство культуры, все выступления пройдут при строгом соблюдении действующих противоэпидемических норм.

Фото: https://murmansound.ru/blok-2018/258-2022/2463-veselyj-perezvon