В феврале на телеэкранах страны покажут первый художественный фильм, снятый в зоне СВО

В феврале в России выходит фильм «20/22» – первое художественное кино, посвящённое событиям специальной военной операции и снятое в зоне её проведения.

Съёмки на территории Мариуполя проводились весной 2023 года. В объектив камер попали впечатляющие кадры города, изменившегося до неузнаваемости в ходе последних событий. Работа над фильмом также проходила в Москве, Московской и Ростовской областях.

Многосерийная кинолента рассказывает о том, как актуальные события влияют на молодое поколение. Главные герои, Алиса (Дарья Кукарских) и Данила (Аристарх Венес) – молодые влюблённые, в чью жизнь вклиниваются события первых месяцев специальной военной операции, оставляя их по разные стороны баррикад. С одной стороны, брат Данилы оказывается в зоне СВО в рядах российских войск, и парень отправляется добровольцем на помощь брату. С другой стороны, Алиса узнаёт о бомбежках в Киеве от своих украинских друзей и выступает против спецоперации, не принимая решения возлюбленного. Однако, когда Данила перестает выходить на связь, девушка выезжает в зону СВО на его поиски.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, главные и эпизодические роли в фильме исполняют молодые артисты, уже заявившие о себе в российском кинопрокате. Также в съёмках приняли участие военные корреспонденты Павел Чуприн и Семен Пегов, сыгравшие самих себя.

Увидеть киноленту можно будет в эфире «Первого канала» 23 и 24 февраля.

Фото: https://gov-murman.ru