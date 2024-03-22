В феврале сотрудниками УМВД России по Мурманской области завершено расследование нескольких дел, раскрытых с помощью систем видеонаблюдения

Так, в суд направлено уголовное дело в отношении 30-летнего мурманчанина, обвиняемого в совершении хищения имущества из квартиры северянина на общую сумму порядка 5 тысяч рублей; двух молодых людей, которые украли имущество в квартире жителя областного центра на общую сумму около 50 тысяч рублей, а также двух злоумышленниц, которые похитили денежные средства на общую сумму около 250 тысяч рублей.

Кроме того, в Мурманске раскрыта кража имущества в одном из гипермаркетов и хищение денежных средств с карты северянки в троллейбусе.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека, который на лестничной площадке одного из домов на улице Самойловой совершил попытку разбойного нападения на местного жителя.

В ходе оперативно­розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска с помощью систем видеонаблюдения установлена жительница областного центра, причинившая телесные повреждения своей оппонентке и мурманчанка, которая в ходе ссоры с помощью холодного оружия нанесла колото­резанные раны своему знакомому.

Следователем МО МВД России «Апатитский» завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УКРФ, который совершил хищение велосипеда из подъезда жилого дома.