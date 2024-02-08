В феврале специалисты УФНС России по Мурманской области проведут серию вебинаров на самые актуальные темы налогообложения
В феврале УФНС России по Мурманской области проведёт для налогоплательщиков цикл информационно-разъяснительных вебинаров. На еженедельных мероприятиях будут рассматриваться актуальные вопросы применения системы Единого налогового счета, порядок заполнения и направления документов разных форматов – уведомлений, справок и расчетов.
Сотрудники налоговой службы расскажут о возможностях электронного «общения» с налоговыми органами, а также о том, как перейти на использование машиночитаемых доверенностей.
На вебинарах северяне смогут не только получить актуальные разъяснения, но и задать свои вопросы, которые принимаются на адрес электронной почты: ens.r5100@tax.gov.ru, с указанием названия организации и контактных данных, или в вебинарной комнате в ходе проведения мероприятия.
В феврале запланировано 9 мероприятий:
- 7 февраля, 14.00. Тема: «Порядок предоставления налоговых льгот физическим лицам по имущественным налогам».
- 9 февраля, 14.00. Тема: «Правила распределения Единого налогового платежа».
- 14 февраля, 11.00. Тема: «Унифицированные документы – Справки об оплате услуг (уплате взносов) для получения социальных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц с 1 января 2024 года».
- 16 февраля, 14.00. Тема: «Правильность и полнота представления налогоплательщиками уведомлений об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов».
- 20 февраля, 14.00. Тема: «Правила заполнения и порядок направления уведомлений об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов».
- 21 февраля, 14.00. Тема: «Изменения, касающиеся представления налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, вступивших в силу с 01.01.2024».
- 22 февраля, 14.00. Тема: «Применение машиночитаемых доверенностей при взаимодействии с налоговыми органами».
- 27 февраля, 14.00. Тема: «Расчёт по форме 6-НДФЛ (новая форма с 01.01.2024)».
- 28 февраля, 14.00. Тема: «Способы электронного взаимодействия с налоговыми органами. Обзор сервисов ФНС России. Порядок заполнения декларации 3-НДФЛ в целях получения социальных и имущественных налоговых вычетов в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Формирование неквалифицированной электронной подписи».