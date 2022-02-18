В феврале в художественном музее пройдут мастер-класс и творческая встреча с Виталием Бубенцовым

Мурманский областной художественный музей приглашает неравнодушных к искусству северян на встречу с известным мурманским художником Виталием Бубенцовым.

Виталий Николаевич – заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников России, член международной ассоциации изобразительных искусств АИАТ ЮНЕСКО, обладатель серебряной медали Академии художеств России и знака отличия «За заслуги перед Мурманской областью».

Творческая встреча «Линия жизни в искусстве»состоится 18 февраля в главном здании художественного музея. Начало в 18.00. Мероприятие будет проходить в рамках персональной выставки художника «Нарисую солнце», которая работает в музее до конца февраля.

Кроме того, в феврале на площадке музея Виталий Бубенцов проведет мастер-класс для художников «Портрет в технике пастель». Участники смогут освоить основы портретной живописи в технике «сухая» пастель и будут писать на мольбертах, используя профессиональную бумагу. Мастер-класс пройдет 26 февраля в 16.00 в главном здании Мурманского областного художественного музея.

Напоминаем, что посетителям музея необходимо соблюдать действующие в регионе противоэпидемические правила. Количество мест для участия в мероприятиях ограничено, необходима предварительная запись по телефону (8152) 45-63-10.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440343/#&gid=1&pid=1