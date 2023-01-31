В феврале в Мурманской области пройдут «Лыжня России», региональные этапы Всероссийских соревнований, а также областные чемпионаты и первенства

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 30 января на заседании правительства Мурманской области министр спорта Светлана Наумова доложила о физкультурных и спортивных мероприятиях, которые пройдут в регионе в феврале.

Во второй месяц зимы в Кольском Заполярье пройдёт серия областных чемпионатов и первенств по различным видам спорта: хоккею, хоккею с мячом, баскетболу, горнолыжному спорту, фитнес-аэробике, альпинизму, лыжным гонкам, ММА, боксу и плаванию. Регион примет межрегиональные соревнования по скалолазанию, тайскому боксу, ушу, хоккею и конькобежному спорту. Кроме того, с 1 по 10 февраля заполярные натурбанисты будут бороться на Кандалакшских санных трассах за звание сильнейших в рамках первенства России и Всероссийских соревнований «Молодежные игры». Традиционно 4 февраля пройдут региональные старты Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». На стадионе спортивной школы «Олимп» в Оленегорске встретятся любители данного вида спорта, чтобы определить самых быстрых на дистанциях 50 и 100 метров.

А все заядлые лыжники смогут показать своё мастерство в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

«Региональный старт в Заполярье традиционно будет дан в мурманской Долине Уюта 11 февраля. К соревнованиям присоединятся практически все муниципальные образования региона, которые также планируют организовать старты «Лыжни России» на местах. Всего ожидается участие более 4000 любителей лыжного спорта», – отметила Светлана Наумова.

В феврале по всей Мурманской области продолжат проходить бесплатные занятия в рамках проекта «Бодрое воскресенье». Инициатива, реализуемая в рамках регионального плана «На Севере – жить», помогает делать занятия физической культурой и спортом более доступными для всех северян. Активно провести выходные, бесплатно познакомиться с популярными видами спорта и получить рекомендации от профессиональных инструкторов можно на разных площадках Мурманска, Североморска, Кольского района, Оленегорска, Мончегорска и других муниципалитетов. Получить подробную информацию о датах, месте и времени проведения тренировок можно в официальной группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

В ходе доклада глава профильного министерства анонсировала дату торжественного открытия 88-го международного Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся.

«Торжественное открытие Полярной Олимпиады состоится 4 марта на мурманском Центральном стадионе. Одно из самых ярких и красочных событий каждый год вызывает огромный интерес у жителей Мурманской области и становится поводом посетить наш регион для гостей из разных уголков страны», – подчеркнула министр спорта.

В программу 88-го Праздника Севера вошло 13 соревнований по 12 видам спорта, в том числе Всероссийские соревнования по конькобежному и горнолыжному спорту, 49-й Мурманский лыжный марафон. В рамках масштабного мероприятия впервые в Мурманской области пройдет «Гонка Героев». Площадкой для проведения экстремального забега станет парк «Патриот».

Ключевым спортивным мероприятием традиционно станет Мурманский лыжный марафон. В 2023 году он пройдет в 49 раз. На дистанции 25 и 50 км спортсмены выйдут 1 и 2 апреля. На сегодняшний день на гонку свободным стилем уже зарегистрировалось 697 человек, на гонку классическим стилем – 194 человека.

63-й Праздник Севера учащихся ознаменуется проведением 17 соревнований по 15 видам спорта, в том числе первенства России по зимнему виндсерфингу и соревнований по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальной Олимпиады» для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятия Праздника Севера продлятся в регионе до 17 апреля, сообщает Министерство спорта Мурманской области.