В ФГБУ «Мурманское УГМС» подведены итоги творческого конкурса «Погода глазами детей», приуроченного ко Дню работников гидрометеорологической службы России

В конкурсе приняли участие представители младшего поколения гидрометеорологов - детей и внуков сотрудников из Мурманска, Кандалакши, Апатитов, Мончегорска, Никеля и Ловозера. Кроме того, активное участие в конкурсе приняли и ученики третьего класса из Лицея №2 г. Мурманска, с которым не первый год плодотворно сотрудничает Мурманское УГМС.

Работы участников выполнены в различной технике, а возраст авторов работ варьировался от четырёх до семнадцати лет.

Каждая из представленных работ отличается уникальной стилистикой и индивидуальным подходом. Все рисунки получились особенными и показали, как дети видят и чувствуют погоду, природу и даже изменение климата.

Экспозиция всех представленных работ была размещена в холле административного здания управления, что позволило ознакомиться с ней широкой аудитории, включая губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, посетившего Мурманское УГМС 23 марта – в профессиональный праздник Гидрометслужбы.

Все авторы предоставленных рисунков отмечены дипломами и ценными подарками от руководства Мурманского УГМС и профсоюзного комитета.

