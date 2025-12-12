В филиале №25 мурманской Центральной городской библиотеки состоялась медиа-игра «Имена героев»

Участники мероприятия смогли проверить свои знания городской топонимики и углубиться в историю улиц и памятников города-героя Мурманска.

Улицы, проспекты и площади областного центра — это не просто географические объекты на карте. Многие из них названы в честь героев Великой Отечественной войны и выдающихся общественных деятелей, оставивших значимый след в истории. За привычными названиями, такими как проспект Героев-североморцев, улица Папанина или проезд Капитана Тарана, скрываются удивительные судьбы и события.

Как сообщает администрация города Мурманска, медиа-игра стала для мурманчан не только способом проверить свои знания, но и прекрасной возможностью узнать больше об известных людях родного края и Отечества.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31499&page=1