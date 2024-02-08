В филиале «АтомЭнергоСбыт» Мурманск определили победителей новогодней акции «Оцифруйся 4.0»

Всего в акции приняли участие и полностью выполнили все условия 63 человека. Среди них победителями стали трое — два клиента из г. Апатиты и один - из Мурманска. Победителей выбрали с помощью генератора случайных чисел.

В призовой фонд вошли: рюкзак, дождевик, термокружки, тёплый фирменный плед и канцелярские принадлежности с логотипом компании.

«Пользователи наших электронных сервисов стали победителями традиционной акции «Оцифруйся 4.0». Компания поддерживает стремление клиентов своевременно оплачивать коммунальные услуги в комфортном для них формате с помощью наших цифровых сервисов», - отметили в «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

Как сообщает пресс-служба филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, для участия в акции клиентам компании предлагалось зарегистрироваться в «личном кабинете» и в мобильном приложении «АтомЭнергоСбыта», отказаться от бумажной версии квитанции и оплатить квитанции за октябрь и ноябрь 2023 года, а также внести аванс за услугу не менее 500 рублей в декабре и отправить через мобильное приложение заявку с текстом «Я оцифровался» с номером лицевого счёта и контактным номером мобильного телефона.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.