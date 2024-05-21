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Мурманская область. Арктика (16+)21.05.24 16:30

В филиале «АтомЭнергоСбыт» Мурманск партнёрам компании вручили премию признательности «Лидер года»

В филиале «АтомЭнергоСбыт» Мурманск вручил премию признательности «Лидер года» за укрепление партнёрских взаимоотношений между субъектами розничного рынка электроэнергии, распространение положительного опыта ведения политики энергопотребления, надёжного и бесперебойного энергоснабжения Кольского Заполярья.

Обладателями премии стали 20 лауреатов, среди которых крупные градообразующие предприятия области и компании с высоким экономическим потенциалом. Также на премии отмечены представители органов власти, внесшие весомый вклад в достижение высоких результатов.

«Сегодня мы вручаем премию признательности «Лидер года». Наши партнёры вносят весомый вклад в развитие региона, обеспечивают надёжное функционирование энергетических объектов, выполняют энергоэффективные и социально-значимые проекты, которые улучшают качество жизни в регионе. Мы благодарны за их труд и сегодня тот день, когда мы можем выразить слова признательности. Желаем нашим партнёрам дальнейшего процветания и выполнения проектов», – отметил первый заместитель генерального директора по операционному управлению АО «АтомЭнергоСбыт» Юрий Муромцев.

В рамках торжественной обстановки «АтомЭнергоСбыт» ещё раз напомнил о совместно реализованных проектах и достижениях в области развития электроэнергетической отрасли. Так, награждение проходило по четырём номинациям: «Устойчивое развитие», «Синергия», «Стратегическое партнёрство» и «Лидер перемен». Все лауреаты получили статуэтки – как символ профессионализма и высокой производительности труда. Признание партнёров – это благодарность за их ценный вклад в рост экономики Кольского Заполярья.

«И это неслучайное стечение обстоятельств, эта устойчивая закономерность – ведь стать лауреатом премии – большое достижение. Здесь собрались организации, предприятия и представители органов власти, которые ставят в приоритет своей работы такие качества как технологичность, ответственность, инновационность, прогрессивность и энергоэффективность. Сегодня на премии «Лидер года» 2024 присутствуют не только наши постоянные участники, но также мы приветствуем новых гостей, чьё присутствие на мероприятии для нас не менее значимо. Мы ценим нашу дружбу, наше сотрудничество, и нам важно создавать лучшие условия предприятиям региона, чтобы развитие Мурманской области было подкреплено появлением новых бизнесов и стабильной работой существующих», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрий Базаров.

Он также отметил, что премия «Лидер года» создаёт пространство для эффективной коммуникации лидеров рынка, возможность расширить круг деловых контактов и дать старт новым перспективным проектам.

Напомним, компания «АтомЭнергоСбыт» учредила премию «Лидер года» в 2021 году, чтобы отметить своих самых добросовестных и ответственных клиентов. «Лидер года» вручается во всех регионах присутствия компании АО «АтомЭнергоСбыт».

 

Фото предоставлено пресс-службой филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

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