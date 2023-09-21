В филиале «АтомЭнергоСбыт» Мурманск продолжается работа по обеспечению экономической безопасности компании

Как сообщает филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт», в текущем году блоком по безопасности компании было подготовлено 4 обращения к судебным приставам для проведения процессуальных проверок в отношении руководителей организаций-исполнителей коммунальных услуг (ИКУ), в результате чего возбуждено три уголовных дела за злостное неисполнение вступивших в законную силу судебных решений (ч. 2 ст. 315 УК РФ).

«На сегодняшний день, общими усилиями, собираемость по ИКУ в филиале улучшается и приближается к абсолютной (100%), а потому цель, поставленная директором филиала в начале года, является достижимой», - отмечает отдел экономической безопасности филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

Напомним, что 2023 год руководителем филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск был объявлен годом улучшения платёжной дисциплины ИКУ, и все подразделения, задействованные в данном направлении, активно включились в эту работу, что и позволило достичь положительных результатов.

Фото: https://atomsbt.ru/murmansk/press-center/news/sobiraemost-platezhey-v-ao-atomenergosbyt-prevysila-101-po-itogam-8-mesyatsev-2023-goda/#gallery