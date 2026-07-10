В филиале детской библиотеки №5 «Матроскин» юные мурманчане своими руками создали народные тряпичные куклы

Ребята освоили старинный способ делать бесшовные куклы: без иглы, только скручивая и завязывая ткань. Такие куклы на Руси считали оберегами для дома.

Занимаясь рукоделием, юные гости библиотеки познакомились с символами Дня семьи, любви и верности и узнали, почему ромашка стала главным цветком праздника.

А ещё юные северяне узнали о том, как на Руси растили детей: через труд, заботу и уважение к традициям.

И конечно, участники встречи поговорили о самом главном: что такое семья, что делает её крепкой, и как важно беречь друг друга.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32803&page=1