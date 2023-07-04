В филиале фонда «Защитники Отечества» Мурманской области подвели итоги первого месяца работы

3 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В Мурманской области филиал открылся 29 мая, успев принять уже более 180 обращений.

Большая часть запросов касается получения различных мер социальной поддержки и статуса ветерана боевых действий, а также восстановления документов. Чаще всего к социальным координаторам обращаются северяне, которым нужна медицинская и психолого-психотерапевтическая помощь, и содействие в прохождении комиссий для установления инвалидности. На сегодняшний день 10 координаторов приняли в работу все обращения от подопечных фонда. Все вопросы, в том числе те, что требуют межведомственного взаимодействия и привлечения дополнительных специалистов, прорабатываются оперативно и до разрешения проблемы находятся на контроле профильных специалистов. Многие ситуации решаются в режиме «одного окна». При необходимости в воинских частях запрашивается информация, подтверждающая факт участия в боевых действиях. Для восстановления утраченных документов направляются запросы в военные комиссариаты, госпиталя.

«Наша задача – чтобы ветераны боевых действий чувствовали заботу во всех сферах, нашли поддержку в решении любой, даже самой сложной жизненной ситуации. Каждое обращение рассматривается индивидуально: при личном общении важно правильно выстроить диалог, выслушать, расположить и дать понять, что здесь бойцу помогут, он найдёт поддержку. Особое внимание уделяем составлению социального паспорта заявителя», – подчеркнула руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Мурманской области Жанна Макарова.

Для выстраивания наиболее эффективного взаимодействия каждому заявителю оформляется социальный паспорт. Он позволяет поддерживать в актуальном состоянии информацию о потребностях семьи бойца, отслеживать обратную связь, оперативно отвечать на запросы, планировать мероприятия по комплексному сопровождению.

В числе первых заявителей, обратившихся в филиал фонда, был участник СВО Михаил. После возвращения из зоны боевых действий, он оказался в трудной жизненной ситуации – проблемы со здоровьем, жилищные трудности, нестабильное эмоциональное состояние. Социальный координатор филиала фонда пришла на помощь. Михаил получил медицинскую помощь узких специалистов, идёт процесс оформления инвалидности, подготовлены документы для отправки в бюро медико-социальной экспертизы. Достигнута договорённость о посещении бассейна в спорткомплексе Видяево.

Ещё один пример положительного решения запроса – организация летнего отдыха для ребёнка участника СВО Александра. После обращения в Фонд при содействии социального координатора уже на следующий день боец получил для сына путёвку в лагерь на август. В ходе работы Фонда удается решать и вопросы медицинской сферы. Так, социальный координатор содействовал в прохождении медицинского обследования и получении стоматологической помощи Сергею, который получил ранение, доблестно защищая Родину в составе добровольческого формирования. После протезирования северянин планирует пройти переобучение и трудоустроиться. Ветерану СВО оказывается комплексное социальное сопровождение.

Важной частью работы сотрудников филиала в течение этого месяца стало установление взаимодействия с государственными и общественными организациями. В частности, принято решение о совместной работе по интеграции в общество участников СВО, получивших инвалидность, с общественными организациями инвалидов Мурманской области и Советом по делам инвалидов при губернаторе Мурманской области. Специалисты филиала стали участниками встречи с представителями Совета молодёжных парламентов при Парламентской ассоциации Северо-Запада России из 11 субъектов Северо-Запада, а также Минской области и Республики Беларусь. Молодые парламентарии пополнили библиотеку детского уголка красочными познавательными детскими изданиями, календарями, аудиокнигами. Кроме того, в День России сотрудники филиала выезжали на дом к одному из участников СВО, получившего инвалидность. Поздравили ветерана, узнали, какая помощь ему нужна в первую очередь.

С самого начала своей деятельности команда мурманского филиала фонда стала активным участником общественной жизни региона. За прошедший месяц специалистами филиала были организованы различные мероприятия, направленные на вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание граждан и спорт, работу по сохранению исторической памяти.

Например, в первый день работы филиал фонда принимал в своих стенах юных мурманчан, которые передали бойцам на фронт свои рисунки. В рамках проведения Всероссийской военно-патриотической просветительской акции «Знание. Герои» на площадке Мурманской областной научной библиотеки региональный филиал провёл встречу ветеранов боевых действий, участников СВО со студентами учебных заведений на тему «Время выбрало нас».

Сохранению и защите исторической правды была посвящена акция «Сад памяти», участие в которой приняла руководитель филиала Жанна Макарова. Жёны участников СВО, представители власти, волонтёры, родные погибших на окраине Печенги у мемориала «Земля единения» высадили саженцы ели. В День ветеранов боевых действий в филиале фонда прошла встреча с ветеранами различных войн и вооружённых конфликтов, в ходе которой обсудили совместную работу по организации необходимой помощи вернувшимся участникам специальной военной операции.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовил социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам. Наблюдательный совет фонда возглавил Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В состав Наблюдательного совета фонда также вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты.

Фото: https://gov-murman.ru