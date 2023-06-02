В филиале Фонда «Защитники Отечества» в Мурманской области состоялось мероприятие ко Дню защиты детей

Вчера вместе со всей страной начал работу филиал Фонда «Защитники Отечества» в Мурманской области. В первый официальный день работы в отделении состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей.

В рамках патриотической акции руководитель филиала Жанна Макарова рассказала юным гостям о той важной работе, которую предстоит делать социальным координаторам, а также о том, как важно помнить и заботиться о тех, кто сейчас участвует в специальной военной операции. К ребятам обратились и сами бойцы: в своих видеообращениях герои, которые сейчас находятся на передовой, поблагодарили всех мальчишек и девчонок страны за трогательные послания, переданные на фронт. В ответ – дети нарисовали картины, посвященные подвигам участников СВО и любви к Родине. Все работы обязательно будут переданы нашим героям.

Отметим, что подобные мероприятия прошли по всей стране. Председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что такие инициативы помогают ветеранам СВО и их семьям чувствовать поддержку и внимание общества.

«Фонд — это в первую очередь про заботу, внимание и поддержку. Мы едины в том, что каждый должен быть окружен заботой, а в российском обществе должно последовательно формироваться чувство гордости за тех людей, которые защищали и сегодня защищают Россию. Такие мероприятия позволяют дарить бойцам и их семьям неподдельные эмоции и сделать так, чтобы никто не чувствовал себя брошенным и забытым», — сказала Анна Цивилева.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года. В тестовом режиме филиал в Мурманской области открылся 29 мая. Готовность к работе в этот день оценил губернатор Андрей Чибис. В рамках визита глава региона пообщался с участниками СВО и семьями бойцов, которые отдали жизнь за будущее Родины.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовил социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.

В Мурманской области фонд работает по адресу: Мурманск, просп. Ленина, 23/1. Обратиться к специалистам можно с понедельника по пятницу - с 9.00 до 17.15.

Фото: https://gov-murman.ru