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Мурманская область. Арктика (16+)19.10.24 10:00

В филиале Госфонда «Защитники Отечества» по Мурманской области прошло заседание «Фронтовой гостиной», приуроченное к Дню отца

В мероприятии приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов, руководитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» по Мурманской области Жанна Макарова, ветераны боевых действий, в том числе - участники СВО.

- Для меня большая честь встретиться сегодня с героями нашего времени – ветеранами боевых действий, настоящими патриотами своей страны. Каждый из вас – пример для своих детей и подрастающего поколения нашей страны, - отметил в своем приветственном слове Сергей Дубовой.

Парламентарий подчеркнул, что поддержка северян, которые выполняют свой долг, и их близких - один из приоритетов работы исполнительной и законодательной власти Мурманской области:

- В регионе действуют 33 меры поддержки участникам специальной военной операции. Из них - 10 видов единовременной материальной помощи и 23 меры социальной поддержки. Наша общая задача – продолжать оперативно реагировать на запросы, независимо от того, какой сферы они касаются.

На встрече ветераны боевых действий выступили с рядом инициатив. В частности, предлагалось ввести квоту для участников СВО для переобучения и получения ими новой профессии в учреждениях среднего профессионального образования. Обсуждался вопрос об организации занятий по адаптивному спорту для тех воинов, которые в ходе спецоперации получили тяжёлые ранения и стали инвалидами. Была затронута тема интеграции ветеранов боевых действий в систему патриотического воспитания молодёжи, в том числе в виде подключения их к работе военно-патриотических клубов и школьных музеев.

Также высказывались пожелания о дополнении перечня увечий (ранений, травм, контузий), относящихся к тяжёлым или лёгким, при наличии которых принимается решение о наступлении страхового случая по обязательному государственному страхованию жизни; об учёте периода участия в СВО для получения пенсии; об исчислении выслуги лет из расчёта «один день за три дня» во время непосредственного участия в боевых действиях.

Комментируя итоги мероприятия, Сергей Дубовой отметил, что такие встречи необходимы для получения обратной связи от ветеранов боевых действий и решения важных для них вопросов - в том числе путем внесения соответствующих изменений в региональное законодательство или с помощью законодательных инициатив, которые выносятся на федеральный уровень.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30951/

 

 

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