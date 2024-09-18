В филиале МАУ в Апатитах при поддержке «ФосАгро» открыты учебная лаборатория обогащения полезных ископаемых и современное студенческое кафе

В филиале Мурманского арктического университета в городе Апатиты состоялось торжественное открытие новых пространств для студентов: учебной лаборатории обогащения полезных ископаемых и студенческого кафе. Событие стало возможным благодаря реализации комплексной программы взаимодействия Кировского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») и филиала МАУ в городе Апатиты «Кадры для «ФосАгро».

Напомним, летом 2024 года компания «ФосАгро» совместно с правительством Мурманской области приступили к реализации нового этапа программы модернизации инфраструктуры филиала МАУ в городе Апатиты. В его рамках в вузе откроются 12 новых лабораторий, которые будут оснащены самым современным оборудованием, построено новое общежитие, а также уникальный в масштабах страны подземный учебный полигон на базе Расвумчоррского рудника Кировского филиала АО «Апатит», где студенты вуза смогут оттачивать свои практические навыки в условиях реального производства. Расширится и перечень специальностей, по которым здесь будет вестись подготовка специалистов. Его дополнят «Маркшейдерское дело», «Строительство горных предприятий и подземных сооружений», а также «Строительство уникальных зданий и сооружений». Кроме того, увеличится количество бюджетных мест на очный формат обучения по специальностям «Геология», «Горные машины и оборудование», «Подземные и открытые горные работы», «Обогащение полезных ископаемых» и другим востребованным профессиям.

Ожидаемый результат реализации проекта – рост числа студентов, обучающихся на бюджетной основе по расширенному спектру специальностей, связанных с горным делом. В течение ближайших трех лет компания «ФосАгро» направит в развитие филиала вуза около 3 млрд рублей.

«Компанию «ФосАгро» и филиал Мурманского Арктического университета в городе Апатиты связывает программа взаимодействия, которая уже дала свои результаты. Нами вместе уже немало сделано для создания комфортных условий учебы и быта, но в этом году мы договорились о совершенно новом этапе совместной работы - реализации амбициозного проекта по созданию в вузе Высшей школы по подготовке горных инженеров. Этот современный университет не будет уступать столичным вузам. Здесь, в Апатитах, должен появится центр притяжения не только молодежи с Кольского полуострова, но и других регионов России. В будущем именно эти молодые ребята свяжут свою жизнь с компанией «ФосАгро» и Кировским филиалом АО «Апатит», - сказал на церемонии открытия лаборатории генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг.

«ФосАгро» направила в реализацию этого проекта более 4,5 млн рублей. На эти средства был проведен ремонт помещения лаборатории, а также приобретено оборудование для практических работ и исследований в области обогащения полезных ископаемых. Оснащение лаборатории позволяет проводить более 30 различных видов лабораторных работ и освоить полный цикл получения товарного продукта, например, апатитового концентрата.

«Открытие лаборатории обогащения в филиале Мурманского арктического университета в Апатитах – это очередной этап укрепления материально-технической базы вуза. В этом году в Кольском научном центре РАН был создан научно-исследовательский центр для изучения переработки труднообогатимых апатит-нефелиновых руд. Мы хотим интегрировать вашу лабораторию в этот центр, для того чтобы у студентов-обогатителей была возможность полноценно погрузиться в вопросы обогащения и в работе оценить те проблемные вопросы, с которыми они столкнутся, когда придут на производство», – обратился к студентам и преподавателям директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

Открытое в филиале вуза студенческое кафе благодаря функциональному дизайну и удобной мебели станет центром притяжения как молодежи, так и преподавателей. В кафе оборудованы зоны для отдыха и работы, которые позволят посетителям готовиться к занятиям или встречаться в небольших компаниях для обсуждения и реализации студенческих проектов или мероприятий. В реализацию этого проекта компания направила 12 млн рублей. Обслуживание посетителей кафе будет осуществляться силами Кировского филиала ООО «Корпоративное питание».

Директор филиала МАУ в городе Апатиты Ольга Островская в ходе презентации новых объектов отметила, что вуз с 2021 года является участником комплексной программы взаимодействия «Кадры для «ФосАгро». В ее рамках была реализована масштабная программа модернизации учебных пространств, которая включала в себя техническое перевооружение кафедры Горного дела, наук о земле и природообустройства, создание современной лаборатории информационных технологий, лаборатории-аудитории открытых и подземных горных работ, лаборатории обогащения полезных ископаемых, лаборатории геологии, лаборатории эксплуатации промышленного оборудования, приобретение оборудования для лаборатории механики, реконструкцию фасадов корпусов и ландшафтная организация территории внутреннего двора вуза, а также оформление учебных пространств вуза в единой стилистике. В целом на реализацию этих мероприятий компания «ФосАгро» направила более 128 миллионов рублей.

Кроме того, за счет средств компании введена доплата научно-педагогическим работникам, имеющим в текущем учебном году учебную нагрузку и договоры ГПХ по дисциплинам инженерно-технической направленности и практикам, а также именные стипендии Кировского филиала АО «Апатит» для лучших студентов вуза.

Фото предоставлено КФ АО «Апатит».