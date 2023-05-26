В филиале Мурманского арктического государственного университета в городе Апатиты открылась учебная аудитория «БЕЛАЗ»

«Важность такой учебной лаборатории для образовательного процесса сложно переоценить. Сотрудничество с компанией «БЕЛАЗ» для нас носит стратегический характер, это очень важная часть работы, необходимой для долгосрочного и стабильного развития вуза, – говорит директор филиала МАГУ в городе Апатиты Ольга Островская. – Основная цель – это создание среды, требуемой для подготовки высококвалифицированных инженеров, и в тоже время максимально комфортной для получения ими знаний и навыков. Компетенции, полученные студентами во время обучения, востребованы сегодня ведущими горно-обогатительными предприятиями региона и позволят нашим выпускникам быть конкурентоспособными на рынке труда. И, конечно, нельзя не отметить тот факт, что данное сотрудничество носит международный характер и ещё больше способствует укреплению отношений между Россией и Белоруссией».

В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь Александр Огородников, генеральный директор «БЕЛАЗ» – управляющей компании холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Сергей Никифорович, заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Дмитрий Титаренко, заместитель министра образования и науки Мурманской области Елена Зубрицкая и директор филиала МАГУ в городе Апатиты Ольга Островская.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, новая учебная аудитория «БЕЛАЗ» предназначена для обучения студентов и подготовки высококвалифицированных специалистов для эксплуатации карьерной техники, а также повышения уровня подготовки специалистов горнодобывающих предприятий Мурманской области. Лаборатория оснащена современным оборудованием, учебными стендами, программным обеспечением, VR-технологиями и всем необходимым наглядным материалом, который даёт возможность проводить более 100 лабораторных работ. Общая стоимость оборудования, заказанного и поставленного компанией «БЕЛАЗ», превышает 5 млн рублей.

Создание аудитории – один из совместных проектов, предусмотренных соглашением о сотрудничестве филиала МАГУ в городе Апатиты с крупнейшим мировым производителем карьерной техники «БЕЛАЗ», подписание которого состоялось ровно год назад – 25 мая 2022 года.

«Интеграция БЕЛАЗ и учебного потенциала филиала МАГУ в Апатитах позволит горной отрасли пополниться новым поколением высокопрофессиональных специалистов, которые будут способствовать максимально эффективному развитию горнодобывающей промышленности», – заявил генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющей компании холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Сергей Никифорович.

Прежде всего, новая лаборатория будет использована для обучения студентов кафедры горного дела, наук о Земле и природообустройства специальности «Горное дело». Вне зависимости от профиля их подготовки или специализации в компетенцию будущих специалистов входят профессиональные умения и навыки в области эксплуатации горных машин и оборудования и принципы их использования при решении задач горного производства.

С помощью стенда «Экспериментальная механика жидкости» студенты смогут изучать методы определения расхода воды и режимы течения жидкости, исследовать характеристики трубопроводов при различных режимах течения и потери давления.

В стенах лаборатории студенты, обучающиеся по специальности «Горные машины и оборудование», научатся рационально эксплуатировать горное оборудование разнообразного функционального назначения в различных горно-геологических и горнотехнических условиях с учётом климатических изменений, выбирать способы и средства мониторинга технического состояния машин и оборудования, учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов горного оборудования при их проектировании и эксплуатации.

Также новая лаборатория необходима для обучения студентов по направлению «Электроэнергетика и электротехника (Высоковольтные электроэнергетика и электротехника, Электропривод и автоматика)». Для них появляется возможность усовершенствовать навыки работы по техническому обслуживанию и ремонту электроэнергетического оборудования, систем электропривода и автоматизации, а также развить компетенции по внедрению средств и систем автоматизации, управлению, контролю и диагностике.

Магистры, обучающиеся по направлению «Техническая физика», также смогут полезно провести часть практических занятий в учебной аудитории «БЕЛАЗ» при изучении своих профессиональных дисциплин. Кроме этого, лаборатория будет интересна и будущим IT-специалистам. Уже два года в филиале действует студенческое объединение «Клуб 3D моделирования «3D – Арктика», целью которого является содействие в развитии и продвижении проектов и идей в сфере цифровизации посредством технологий 3D-моделирования, технологий дополненной и виртуальной реальности (AR и VR). Ребята собственными силами разрабатывают интерактивные 3D взрыв-схемы горных машин. И поэтому программное обеспечение, интерактивное и компьютерное оборудование, масштабные модели БЕЛАЗов отлично подходят им для большего понимания всех механизмов и дальнейшей работы над проектами.

Ресурсы новой лаборатории будут востребованы и у тех, кто получает дополнительное профессиональное образование в филиале МАГУ в городе Апатиты. Уже сейчас филиал реализует обучение специалистов по программе «Гидравлика», которые будут использовать стенды на своих практических занятиях.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, таким образом, новая лаборатория будет пользоваться спросом у большинства технических направлений и специальностей, реализуемых в филиале МАГУ и являющихся приоритетными для горно-обогатительных предприятий Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru