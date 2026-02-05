В филиале Мурманского арктического университета в городе Апатиты оборудованы три новых лабораторных комплекса

Старт второго учебного семестра в филиале Мурманского арктического университета (МАУ) в городе Апатиты совпал со знаковым событием – торжественным открытием трёх новых уникальных лабораторных комплексов. Оснащенные самым современным оборудованием, они станут драйвером практической подготовки кадров и прикладных исследований в области геологии, цифрового производства и горного дела для минерально-сырьевого комплекса Арктики.

В частности, для студентов вуза стали доступны лаборатория оптических методов исследования горных пород и рудных минералов, лаборатория реверс инжиниринга и лаборатория метрологии и современного инструментоведения.

«Новые лабораторные комплексы обеспечат прямую интеграцию образования, науки и производства, позволят студентам работать на оборудовании мирового уровня и формировать портфолио из реальных проектов, востребованных нашим индустриальным партнером, компанией «ФосАгро», - подчеркнула директор филиала Мурманского арктического университета в городе Апатиты Ольга Островская.

Как сообщает пресс-служба КФ АО «Апатит», лаборатория оптических методов исследования горных пород и рудных минералов предназначена для фундаментальной практической подготовки геологов нового поколения. Ее оборудование позволяет проводить комплексное изучение минерального состава, структуры и оптических свойств геологических образцов.

Лаборатория реверс инжиниринга является ключевым элементом подготовки кадров для цифровой трансформации, объединяя классические инженерные дисциплины с передовыми технологиями цифрового производства. Оборудование лаборатории ориентировано на проекты импортозамещения и позволяет формировать компетенции в области сквозных цифровых технологий - от сканирования объекта до создания его цифрового двойника и готового прототипа.

Лаборатория метрологии и современного инструментоведения предназначена для подготовки специалистов, способных обеспечивать точность, безопасность и эффективность горного производства через овладение передовыми измерительными технологиями. Это уникальная площадка, где будущие горные инженеры учатся работать с геодезическим, геофизическим и контрольно-измерительным оборудованием, критически важным для современной минерально-сырьевой отрасли.

«Проект реализован на стыке интересов фундаментальной и прикладной науки, а также реального производства, а это значит, что он не только откроет новые возможности для подготовки высококлассных специалистов, но и будет способствовать взаимному обогащению этих отраслей. Для нас, как для научно-исследовательского института, это особенно ценно. Нам важно не только делиться технологиями с начинающими исследователями, но и привлекать их к своим разработкам, воспитывать новое поколение ученых», - считает генеральный директор АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В. Самойлова» Сергей Лобанов.

Создание новых лабораторных комплексов предусмотрено «дорожной картой» по развитию сотрудничества и реализации совместных проектов, которую в феврале 2025 года подписали филиал МАУ в городе Апатиты и предприятия Группы «ФосАгро»: АО «Апатит» и АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В. Самойлова». Кроме того, в соответствии с документом, к преподавательской деятельности в вузе привлечены ведущие специалисты АО «НИУИФ», а для поощрения студентов, демонстрирующих высокие результаты в учебной и проектной деятельности, учреждена стипендия имени профессора Я.В. Самойлова.

Филиал МАУ в городе Апатиты с 2021 года является участником комплексной программы взаимодействия «Кадры для ФосАгро». В рамках неё при инвестиционном участии «ФосАгро» в вузе была модернизирована кафедра горного дела, наук о Земле и природообустройства, открыты современные лаборатории информационных технологий, открытых и подземных горных работ, обогащения полезных ископаемых, геологии и эксплуатации промышленного оборудования. Помимо этого, была проведена реконструкция фасадов зданий в университетском городке, а также ландшафтная организация территории внутреннего двора, одновременно учебные пространства вуза были оформлены в единой стилистике.

В 2025 году компания «ФосАгро» совместно с правительством Мурманской области приступила к созданию на базе вуза Высшей школы по подготовке горных инженеров. Трёхлетний проект, инвестиционная ёмкость которого составляет около 3 млрд рублей, предусматривает 30-процентное увеличение количества мест на очный формат обучения по специальностям «Геология», «Горные машины и оборудование», «Подземные и открытые горные работы», «Обогащение полезных ископаемых» и другим востребованным профессиям. Кроме того, перечень профессий, которые смогут получить студенты вуза, дополнится рядом новых: «Маркшейдерское дело», «Строительство горных предприятий и подземных сооружений», «Строительство уникальных зданий и сооружений» и «Химические технологии и аналитическое сопровождение производственных процессов». Изменения произойдут и в университетском кампусе – здесь продолжат открываться новые лаборатории, оснащенные современным оборудованием, а также строится новое общежитие, в котором будут созданы все условия для комфортной жизни, учебы и совместной работы студентов. Помимо этого, будущие горные инженеры получат в свое распоряжение новый подземный Учебный полигон, где смогут оттачивать свои практические навыки в условиях реального производства.

«Открытие новых лабораторных комплексов - свидетельство завершения очередного этапа нашего большого проекта по созданию на базе филиала Мурманского арктического университета в Апатитах Высшей школы по подготовке горных инженеров. Его реализация активно продолжается: идёт строительство нового общежития в университетском городке, уникального учебного полигона на Расвумчоррском руднике, идет работа по созданию в вузе и других новых лабораторных комплексов. Все это – наш совместный вклад в кадровую безопасность Мурманской области и всей страны», - отметил в ходе церемонии торжественного открытия новых лабораторных комплексов директор Кировского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Андрей Абрашитов.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/537327/#&gid=1&pid=4