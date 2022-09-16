В филиале СОШ №27 Мурманска созданы комфортных условий для учёбы юных северян

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин вчера посетил филиал СОШ №27 (проспект Кольский, 140). Это образовательное учреждение работает по адаптированным программам для юных мурманчан с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В школе проведена большая работа по обновлению внутренних пространств для обеспечения комфортного пребывания детей.

— Условия, которые удалось создать в этом учреждении, позволяют всем детям, независимо от их особенностей, обеспечить равные возможности для саморазвития, — сказал Юрий Сердечкин. — В этом году выполнены работы по ремонту полов в музыкальном зале и в три учебных кабинетах. По программе «Тёплое окно» проведена комплексная замена оконных блоков. В прошлом году в рамках проекта «Arctic schools» здесь был отремонтирован спортивный зал и установлены современные тренажёры. Отдельное спасибо работникам этого образовательного учреждения за их огромный вклад в будущее наших детей.

В штате учреждения — 60 педагогов и медработников. В школе обучаются 85 детей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/img/images/2_3dba7dfb0bff.jpg