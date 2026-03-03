В финал VI открытого городского конкурса — фестиваля юных исполнителей «Северное сияние» вышли 43 участника

В МБУК ДК «Судоремонтник» прошёл финал VI открытого городского конкурса — фестиваля юных исполнителей «Северное сияние».

Традиционный фестиваль на протяжении шести лет объединяет вокалистов от 6 до 35 лет со всего города‑героя. В этом году на конкурс было подано более 100 заявок. После заочного отбора жюри в финальный очный этап вышли 43 участника.

На сцене молодые артисты заявили о себе широкой аудитории и продемонстрировали мастерство, высокую вовлеченность и огромную любовь к музыке, отмечает администрация города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31983&page=1