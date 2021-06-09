В финал Всероссийского литературного форума «Осиянное слово» вышли 7 заполярных писателей

В финале Всероссийского литературного форума «Осиянное слово» Мурманскую область представят 7 молодых поэтов и прозаиков. Мурманская делегация станет самой многочисленной из регионов России.

Участников выбрало жюри во время литературного форума-фестиваля «Капитан Грэй», который ранее прошёл в Мурманской области. Такое мероприятие проходит в Кольском крае более 10 лет и является региональным этапом «Осиянного слова».

Так, в финале Заполярье представят североморские поэты Юлия Колмогорова и Андрей Кулюкин, Юлия Боднарюк, Вячеслав Натальин, Оксана Собинина, Мария Плоскинная и Марина Нуриджанова из Мурманска. Ещё двое мурманчан вошли в состав жюри Всероссийского форума – писатели, члены Союза писателей России Илья Виноградов и Дмитрий Коржов.

На форуме участников также ждут профессиональные литературные семинары и выступления. Северян уже много лет успешно представляют регион и становятся его призёрами и дипломантами.

Как сообщает региональное Министерство культуры, «Капитан Грэй» – крупнейший в Мурманской области и один из самых масштабных на Северо-Западе РФ литературных фестивалей. Его организатором выступает Мурманское областное отделение Союза писателей России. Он проводится при поддержке министерства культуры Мурманской области. В последние годы участниками становятся молодые таланты не только из Мурманской области, но и из других городов страны, а также из-за границы.