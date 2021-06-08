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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.21 15:30

В финале всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» Мурманскую область представят Максим Галецкий и Анна Попова

Сегодня в Нижнем Новгороде стартует финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Более 200 участников со всей России будут бороться за победу. Мурманскую область на мероприятии представляют Максим Галецкий и Анна Попова.

В финальном этапе принимают участие конкурсанты, показавшие лучшие результаты на этапе очных испытаний и представившие свои проекты. Всего в 2021 год на конкурс для тех, кто развивает туризм и сферу гостеприимства в России, поступило почти 30 000 заявок.

Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Также они смогут выиграть образовательный сертификат, грант на реализацию своих проектов, получить приглашение на стажировку или работу в ведущие компании и организации.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков отмечает, что в этом году участники конкурса демонстрируют сильные проработанные проекты, поэтому конкуренция в финале будет очень высока.

«Планируя второй сезон конкурса «Мастера гостеприимства», организаторы большое внимание уделили проектам участников. Выросло количество номинаций и партнёров, которые формируют запрос на выработку решений проблем, стоящих перед крупными организациями в реальной жизни, – прокомментировал  Антон Сериков. – Также в этом году были повышены требования при подаче проектов и участникам была предложена большая образовательная программа, направленная на подготовку и доработку проектов. Все это способствовало высокому уровню проектов, которые были представлены на полуфиналах».

Представитель Мурманской области Максим Галецкий рассказал, что в рамках проекта собраны самые популярные блюда, и на основе этих рецептов создан мастер-класс «Арктической кухни».

«Вы не только научитесь готовить блюда, но и познакомитесь с бренд-шефом, узнаете историю кухни, а так же много нового о культуре, традициях Мурманска и севера в целом. Всё это необходимо развивать и делать доступнее через туризм, ведь кухня – это то, что создаёт у туриста впечатление о регионе, и это конкурентное преимущество, по своей значимости не уступающее культурным и природным особенностям», – подчеркнул Максим Галецкий.

Анна Попова представит проект научно-исследовательской и образовательной лаборатории «Цифровизация арктического туризма» (АрТ-цифра).

Напомним, ранее региональные очные полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – в 2021 году прошли в шести городах России: Краснодар, Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Пермь. Кроме того, в Москве прошёл онлайн-полуфинал конкурса.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, партнёрами мероприятия выступают Ростуризм, Росмолодёжь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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