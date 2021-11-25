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Мурманская область. Арктика (16+)25.11.21 14:30

В финале всероссийского конкурса «Твой Ход» студенты из Мурманской области спроектируют университет будущего

С 27 по 29 ноября на федеральной территории «Сириус» пройдёт финал первого всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его участниками станут 1000 студентов из 76 регионов РФ, в том числе четыре представителя Мурманской области. Это Ирина Егорова из Мурманского государственного технического университета, Даниил Попов, Альбина Щетинская и Артемий Брагин из Мурманского арктического государственного университета.

В финале конкурса участникам предстоит продумать и спроектировать университет будущего. По своему выбору студенты распределятся по восьми факультетам: карьеры, науки, особых возможностей, безопасности, устойчивого развития, путешествий, образования будущего, а также отношений и психологического здоровья. На факультетах конкурсанты будут работать в командах над решениями мегавызовов – стратегически важных задач для современной молодежи и российских университетов.

Программа финала конкурса «Твой Ход» включает лекции от топ-экспертов и партнеров, практикумы и лабораторные работы. Профессиональные оценщики отметят soft-компетенции участников, а экспертное жюри в составе партнеров конкурса даст оценку командным решениям.

В дни финала студенты также смогут посетить внеучебные центры: карьеры, лидерства и соуправления, спорта и оздоровления, непрерывного обучения, а также арт-центр и медиамастерскую.

Возможности своих компаний и предприятий для молодежи на специальной экспозиции представят партнеры конкурса: ОАО «РЖД», ГК «Росатом», российская технологическая компания VK, компания «Моторика». Российское общество «Знание» развернет лекторий, а Трэвел Офис, созданный для управления и развития проекта «Больше чем путешествие», обозначит основные перспективы программы в 2022 году.

Все мероприятия пройдут с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.

Комментарии

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Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
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Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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