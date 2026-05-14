В финале Всероссийской олимпиады школьников у юных северян – две победы и четыре призовых места

Завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). В копилке Мурманской области в этом году – две победы, одна из которых абсолютная, и четыре призовых места.

Абсолютным победителем ВсОШ по китайскому языку стала ученица мурманской гимназии №9 София Мельникова. Школьница неоднократно становилась победителем региональной олимпиады, годом ранее вошла в число призеров заключительного этапа олимпиады.

Вторая победа – в заключительном этапе ВсОШ по английскому языку. Отличный результат показала ученица гимназии №2 города Мурманска Анна Вторникова. С седьмого класса Анна на общих основаниях со старшеклассниками участвовала в региональном этапе олимпиады, а в прошлом сезоне была призёром в финале ВсОШ.

Сразу трое учеников Мурманского международного лицея вошли в число призеров заключительного этапа олимпиады. Ульяна Васеха успешно выступила в интеллектуальном состязании по искусству (МХК). Ростислав Полежаев стал призером по истории. Даниил Тарасюк показал отличный результат в финале олимпиады по французскому языку.

Ученица североморской гимназии №1 Есения Скорая в четвертый раз подряд стала призёром заключительного этапа ВсОШ по физкультуре.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, все победители и призёры заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников и их наставники получат премию, инициированную губернатором Андреем Чибисом, в размере до 200 тысяч рублей. Выявление и поддержка одаренной молодежи остается приоритетным направлением народной программы «На Севере – жить!».

