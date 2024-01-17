В Финляндии хотят запретить все сделки с недвижимостью, связанные с Россией

Финляндия намерена добиться полного запрета сделок с недвижимостью, связанных с Россией, сообщила группа региональных изданий «Uutisuomalainen».

Как пишет 1prime.ru, в Финляндии несколько лет действуют ужесточения для россиян и других представителей стран, не входящих в ЕЭП. Последнее вступило в силу в начале 2023 года.

«Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что работает над полным запретом сделок с недвижимостью с российским происхождением в Финляндии. Он сообщил, что ищет «юридические решения», — сказано в материале.

По его словам, Финляндия планирует «усложнить» лицензирование сделок с недвижимостью для физических и юридических лиц, зарегистрированных за пределами стран Евросоюза и ЕЭЗ. Финский министр уточнил, что соответствующие решения примут весной этого года.

Ранее на прошлой неделе министерство обороны Суоми отклонило три сделки с недвижимостью покупателям, не зарегистрированных в ЕС и ЕЭС, одна из них была связана с компанией с «российским участием». По информации ведомства, эти сделки могут нанести ущерб национальной обороне, защите территориальной целостности и национальной безопасности.