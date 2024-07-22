В Финляндии начались военные учения, в том числе у границы с Россией

Сухопутные войска Финляндии начали проводить учения рядом с границей с Россией. Об этом сообщается 21 июля в пресс-релизе штаба Сухопутных войск.

В учениях «Юг 2/24» примут участие примерно 1,7 тысячи человек, а также 300 единиц техники, в том числе авиация. На тренировке военные отработают взаимодействие сухопутных войск с пограничной службой и другими структурами. Учения продлятся до 26 июля.

Как сообщает iz.ru, из-за учений будет закрыт участок шоссе Каттилайнен — Ваалимаа, ведущий к КПП «Ваалимаа» на границе с Россией. Его протяжённость составляет около 30 километров.

Фото: https://iz.ru/1730730/2024-07-21/finliandiia-nachala-provodit-ucheniia-riadom-s-granitcei-s-rossiei?main_click