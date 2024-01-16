В Финляндии по окончании 2024-2025 учебного года намерены закрыть школы с обучением русском языке в трёх городах

Это города Иматра, Йоэнсуу и Лаппеэнранта, которые расположены на границе с Россией. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо генерального директора сети школ Катри Антиллы. Речь идёт о сети образовательных учреждений, где обучение ведётся на русском и финском языках «Школы Восточной Финляндии».

Как уточняет финское издание «Yle», администрация Лаппеэнранты объяснила возможное закрытие сети школ экономией средств: город смог бы направить сэкономленные 1 миллион евро для развития других школ. Другой причиной называют снижение числа учеников: в 2022 году в Йоэнсуу и Миккели число детей, выбравших русский язык как дополнительный составило 100, а в 2023 году — только 30 детей.

Предполагается, что после закрытия школ сети её ученики перейдут на обучение в другие школы.

«Города намерены продолжать преподавание русского языка, однако объём и качество преподавания далеки от уровня «Школы Восточной Финляндии», — отмечает в письме Антилла.

Вопрос о закрытии «Школы» будет рассматриваться на заседании советов трех городов.

«Мы убеждены, что времена меняются и потребность в русском языке в будущем возрастёт», — отметила директор.

Подобное обсуждение о закрытии учебных заведений с обучением на русском языке в Финляндии появляется не в первый раз. В октябре 2023 года в СМИ появились сообщения о закрытии русско-финского языкового класса в школе города Турку на юго-западе страны. Местные власти объяснили своё решение недостаточным количеством учеников и квалифицированных преподавателей.